Sahte alkol can almaya devam ediyor

Yasadışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilen sahte içki, can almaya devam ediyor. İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 53'e yükseldi. İzmir'in Foça ilçesinde metil alkol zehirlenmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz de dün yaşamını yitirdi. Böylece İzmir'de alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 22 oldu.

AYDIN'DA BİR KİŞİ...

Tekirdağ'da ise rahatsızlandıktan sonra Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Burhan A. (55) hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de sanayideki işyerinde rahatsızlanarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Cüneyt K. (54), tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Aydın'da da sahte alkol içtikten sonra fenalaşan 44 yaşındaki Devrim Kara, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü. Yenipazar ilçesinde nefes darlığı ve göğüs sıkışması nedeniyle fenalaşarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara'nın sahte alkol kullandığı belirlendi. Beş gündür hastanede tedavisi süren Kara'dan dün acı haber geldi.



EVDE ALKOL TESİSİ

İzmir Bornova'da sokakta polis tarafından durdurulan bir kişinin üzerinden sahte içki çıktı. Olayla ilgili durdurulan kişinin ifadesini alan polis, içkinin imal edilip satıldığı eve baskın düzenledi. 200 litreye yakın sahte rakı, etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ise içkiyi kendisine yaptığını satmadığını iddia etti. Bornova'da Asayiş Şubesi ekipleri, önceki akşam Barbaros mahallesi 5329 sokakta devriye gezerken bir kişiden şüphelendi.



GÖZALTINA ALINDI

Ö.U. olduğu öğrenilen kişinin üzerinde iki pet şişe sahte içki bulundu. Onun itiraflarından yola çıkan ekipler 5239 sokaktaki bir eve baskın düzenledi. A.T. ve F.A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda pet şişeye ve iki bidona doldurulmuş toplam 115 litre sahte içki, bidonlara doldurulmuş 85 litre etil alkol ele geçirildi.



LÜLEBURGAZ'DA BİR KADIN KURTARILAMADI

Kırklarelini'nin Lüleburgaz ilçesinde ise 24 yaşındaki kadın, dün alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Lüleburgaz'da geçtiğimiz hafta kaçak yollarla piyasaya giren sahte içkiler nedeniyle 3 kişi zehirlenerek tedavi altına alınmıştı. Zehirlenen 24 yaşındaki Derya Altan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

FATİH ŞENDİL

Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi öldü

İzmir'de üzerinden sahte içki çıkan kişinin ifadesiyle litrelerce sahte içki ele geçirildi