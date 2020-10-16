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Haberler Aydın Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi öldü

'da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi öldü

'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti. Kuşadası ilçesinde de bir kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.

Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi öldü

16.10.2020, 15:07

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Yenipazar'da yaşayan Devrim Kara (43) ilçedeki hastaneye başvurmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alkolden zehirlendiği değerlendirilen Kara, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kara'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 12 Ekim'de İzmir'den sevk edilen bir kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.

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