Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 1 kişi öldü

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
Yenipazar'da yaşayan Devrim Kara (43) ilçedeki hastaneye başvurmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Alkolden zehirlendiği değerlendirilen Kara, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kara'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 12 Ekim'de İzmir'den sevk edilen bir kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı 5 ton sahte etil alkolü, İstanbul'dan İzmir'e 'dezenfektan' yazan kolilerle getirmişler
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