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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

31.10.2020, 21:49

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.

Devlet deprem bölgesinde seferber oldu

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