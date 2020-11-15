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'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve piknik yapacak

Başkan , 'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinliğe ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışına katılacak. Başkan Erdoğan ayrıca, lideri Bahçeli ile ’ta deniz kıyısındaki mekanda piknik etkinliğinde buluşacak. Menüde Kıbrıs’ın ünlü şeftali kebabı var.

Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak

15.11.2020, 16:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü törenleri çerçevesinde, 46 yıldır kapalı tutulan ve 'hayalet kent' olarak anılan turistik sahil kenti Maraş'ı tarihi ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'taki sahil kıyısında yemek yiyecek.

MENÜDE KIBRIS TÜRK MUTFAĞI

Demirören Haber Ajansı, (DHA) tarihi ziyarete saatler kala liderlerin yemek menüsünün listesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'ta yiyeceği yemekte menü şöyle;

Ana yemek

Et döner, KKTC'nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi

Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava

Zeytinli- hellimli pilavuna

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce "Sayın Devlet Bahçeli ile KKTC'ye gideceğiz ve Maraş'ta piknik yapacağız" demişti.

DHA

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