Kapalı Maraş'ta büyük gün! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli piknik yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü törenleri çerçevesinde, 46 yıldır kapalı tutulan ve 'hayalet kent' olarak anılan turistik sahil kenti Maraş'ı tarihi ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş'taki sahil kıyısında yemek yiyecek.

MENÜDE KIBRIS TÜRK MUTFAĞI

Demirören Haber Ajansı, (DHA) tarihi ziyarete saatler kala liderlerin yemek menüsünün listesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli'nin Maraş'ta yiyeceği yemekte menü şöyle;

Ana yemek

Et döner, KKTC'nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi

Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava

Zeytinli- hellimli pilavuna

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce "Sayın Devlet Bahçeli ile KKTC'ye gideceğiz ve Maraş'ta piknik yapacağız" demişti.

DHA

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