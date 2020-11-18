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Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

18.11.2020, 08:16