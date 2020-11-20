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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan Başkanı'nı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , Başkanı 'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı'nı kabul etti

20.11.2020, 17:22

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

Görüşmeye dair açıklama, Erdoğan Dijital Medya hesabı üzerinden yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti." denildi.

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