Başkan Recep Tayip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
Görüşmeye dair açıklama, Erdoğan Dijital Medya hesabı üzerinden yapıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti." denildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti. pic.twitter.com/eGmfI7Rc8n— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 20, 2020
Başkan Erdoğan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı'nı kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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