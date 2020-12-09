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Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 8 Aralık vaka sayıları...

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

09.12.2020, 19:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020,19:59

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.

İşte 08 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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