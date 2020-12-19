Çin treni yalanı ortaya çıkan FOX TV özür dileyecek mi?

Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin İhracat Trenimiz hakkında yalan haber yapanları isim vermeden eleştirdi ve "Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.





TREN YALANCILARI: ÖZLEM GÜRSES, DOĞAN ŞENTÜRK, GULBİN TOSUN VE MERVE GÖRGÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları; "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.." iddiasında bulunan Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in ile FOX TV Ana Haber'in, "Çin yolculuğu Maltepe'ye kadar sürdü" başlıklı yalan haberini gündeme getirdi.





Halk TV sunucusu Özlem Gürses, FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, FOX TV Ana Haber Suncusu Gulbin Tosun ile FOX TV muhabiri Merve Görgün'ün yalan haber ve açıklamalarından dolayı özür dileyip dilemeyecekleri merak ediliyor. Özlem Gürses ve FOX TV yöneticileri hakkında dava açabileceği de ifade ediliyor.





ERDOĞAN: "BU KİFAYETSİZ MUHTERİSLERI ARTIK BİZ DE MİLLETİM DE ÇOK İYİ TANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı ve "Biz insanımıza hizmet etmenin heyecanını özellikle yaşarken, en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiye özellikle dayanması veya böyle bir psikolojiyle hareket etmesidir. Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletim de çok iyi tanıyoruz" dedi.



"TRENİ HALKALI'DA GÖREN BİRİLERİ HEMEN ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz ve ihracatımız açısından kritik önemdeki yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir kez daha gördük. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Marmaray'ı, Kars-Tiflis-Bakü hattını, Hazar geçişini kullanarak iki kıta, iki deniz ve 5 ülke kat edip hedefine ulaşacaktı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek çok önemli bir adım daha başarıyla atılmış oldu. Bu, kendini vatana ait hisseden, kendini bu milletin bir parçası olarak gören herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Türkiye'nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir."

FOX TV'NİN "ÇİN YOLCULUĞU MALTEPE'YE KADAR SÜRDÜ" BAŞLIKLI YALAN HABERİ

FOX TV'nin; Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine yönelik yalan haber yapmıştı.

FOX TV; 5 Aralık 2020 tarihinde Gulbin Tosun'un sunduğu ana haber bülteninde, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğunu iddia etti.

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde, 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Halkalı'dan hareket eden trenin Maltepe ilçesinde durduğu iddia edildi.

FOX TV muhabiri Merve Görgün'ün imzasının bulunduğu haberde; "Çin yolculuğu Maltepe'ye kadar sürdü", "2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecekti", "Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü", "12 gün değil, 12 durak sonra durdu", "Ama değil Türkiye, İstanbul sınırlarını bile geçemedi. Yola çıktığı günün akşamında da Maltepe'den Halkalı garına geri döndü" ve "Tren şu an nerede? Neden Çin yolculuğuna devam etmedi? Gitmeyecekse tören niye yapıldı? Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri henüz bu sorulara bir yanıt vermedi" iddiaları yer aldı.

İŞTE O YALAN HABER!

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde yalan haber şöyle verildi:

"Dün İstanbul anlamlı bir törene şahitlik etti. Ulaştırma Bakanı, bürokratlar, iş insanları Türkiye'den Çin'e ilk kez trenle ihracat yapılmasının heyecanını yaşıyordu. Protokol yerini aldı. Konuşmalar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın sefer izni ile tren Çin'e doğru hareket etti."

"TÖRENLE UĞURLANAN TREN SESSİZ SEDASIZ GARA GERİ DÖNDÜ"

"Ancak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasıyla herkes şaşkına döndü. İddiaya göre dakikalar sonra trenin üzerindeki süslemeler kaldırıldı. Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü."



"12 GÜN DEĞİL, 12 DURAK SONRA DURDU"

"İki kıta geçecekti ama Avrupa'dan Asya'ya geçti. 12 gün değil, 12 durak sonra durdu. Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihraç treniydi. Süslendi, bir de tören düzenlendi. Ulaştırma bakanı sefer iznini bizzat verdi."

"DEĞİL TÜRKİYE, İSTANBUL SINIRLARINI BİLE GEÇEMEDİ"

"Ama değil Türkiye, İstanbul sınırlarını bile geçemedi. Yola çıktığı günün akşamında da Maltepe'den Halkalı garına geri döndü. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasına göre tren şu anda Halkalı'da.."

"BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir: 'Trenin sadece Kazlıçeşme ve Maltepe arasında çalışmış olduğunu gördük. Maltepe'den Halkalı Gar'a bu tren tekrar götürülerek devamı Çin'e sağlanmamış oldu.'"

"Tren Çerkezköy istasyonundan 42 konteynerda taşıdığı beyaz eşya ile başlamıştı yolculuğuna. Bu bir ilkti. Bu ilk olunca törende düzenlendi. Bakan geldi, protokol sıradaydı."

"Marmaray'ın Kazlıçeşme İstasyonu'ndan çıkıp Çin'in Xi'an kentine böyle uğurlandı. Türkiye'nin tarihinde yeni bir sayfa yazılı pankartla yola çıktı."

"Bakan, 'yolu açık olsun' dedi ama o yol sendikanın iddiasına göre çok kısa sürdü. Tren Marmaray'dan geçti. Maltepe istasyonuna geldiğinde üstüne asılan pankartlar söküldü. Halkalı Gar'ına geri getirildi."

BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir: 'Kazlıçeşme İstasyonu'ndan törenle uğurlanan bu trenin Maltepe'de sonlandığını gördük.'"

"O tarihi anlar için sendikanın iddiasına göre İstanbulluların çile anları başladı. Çünkü tören 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler sayılırken düzenlendi. Bu yüzden Marmaray seferleri de altüst oldu. Yolcu trenlerinden dokuzunun seferi iptal edildi. 10 yolcu trenin de sefer durakları kısaltıldı. Ulaşımda toplam 92 dakikalık bir rötar yaşandı."

"ÖZDEMİR: ÇİN'E GİTMEYEN BİR TREN.."

"BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir: 'Gece geçmesi gerekiyordu. Çin bağlantılı olduğu söylenip ama Çin'e gitmeyen bir trenin töreni için çok sayıda Marmaray yolcu trenlerinin iptal edilmesi, İstanbullu yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamasına ayrıca sebebiyet vermiş oldu."



"NEDEN ÇİN YOLCULUĞUNA DEVAM ETMEDİ?"

"Tren şu an nerede? Neden Çin yolculuğuna devam etmedi? Gitmeyecekse tören niye yapıldı? Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri henüz bu sorulara bir yanıt vermedi."



GÜRSES: "HALKALI'DA DURUYOR TREN. ÇİN'E VAGON GİTMİYOR. YOLCULUK HALKALI'DA BİTMİŞ.."

Halk TV sunucusu Özlem Gürses de; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Halkalı'da durduğunu iddia etmiş ve "Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.." demişti.

Özlem Gürses, şu iddialarda bulunmuştu:

"Çine ihracat treni göndermişiz biz. Böyle bir proje varmış meğerse. Çok güzel. Harika. Yapalım tabi. Kimsenin bir itirazı yok. Bu ihracat treninin kalkışı için bir tören yapılıyor. Ulaştırma Bakanı da var törende. Neyse ya akıl almaz bir şey. Tren yola çıkıyor. Tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar. Kıyamet. Basın mensupları, canlı yayınlar. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya ve duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.. (Gülüyor)"

TREN; 2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKE GEÇEREK YÜKÜNÜ ÇİN'E ULAŞTIRDI

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırdı.



KARAOSMANOĞLU: "ÇİN İHRACAT TRENİMİZ, KESİNTİSİZ YOLCULUĞUNU TAMAMLADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu; "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir! #ÇinTreniNerede" ifadelerini kullandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamada; "#ÇinTreniNerede İhracat Trenimiz Çin'in Xi'an şehrine varış yaparak yolculuğunu tamamladı. Hayırlı uğurlu olsun!" denildi.