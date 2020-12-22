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Fahrettin Koca'dan 'mutasyon' açıklaması

tarafından yapılan açıklamada, " virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." denildi.

Fahrettin Koca'dan 'mutasyon' açıklaması

22.12.2020, 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020,13:45

Koronavirüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyon paniği dünyayı sardı. Mutasyonun tescillenen aşıların etkinliğini etkilemeyeceği belirtildi. PAniğe neden olan açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi. Bakan Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı: "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir."

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