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duyurdu! O ülkelerden gelen tüm yolcular karantinaya alındı

, ", , ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır" dedi.

Bakan Koca duyurdu! O ülkelerden gelen tüm yolcular karantinaya alındı

22.12.2020, 08:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Fahrettin Koca, "İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk." dedi

TESTLERİ NEGATİF ÇIKSA BİLE TÜM YOLCULAR İZOLASYONA ALINMIŞTIR

Bakan Fahrettin Koca, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır." dedi.

GELEN TÜM YOLCULARIN TESPİTİ YAPILMIŞTIR

Bakan Koca, "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır." diye konuştu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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