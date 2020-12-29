İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan olayda, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri, içeride birinin olduğunu fark etti.

KAPININ ÖNÜNE YIĞINAK YAPTI

Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe, kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı.

POLİSLERE DE SALDIRDI

Dairede yangın çıktığını gören polisler, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler, Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü. Delbe, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi.

ÜZERİNDEN ALTIN VE YANICI MADDE ÇIKTI

Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözen'in kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

BOĞAZINI KESİP YAKTI

Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen'in evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen'in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

"İYİLİK MELEĞİ KARAKTERİYLE BÜYÜK SAYGI DUYULAN BİR ÖĞRETİM ELEMANIYDI"

Öte yandan öldürülen Aylin Sözeri'nin çalıştığı üniversite bir açıklama yaptı.

Yazılı yapılan açıklamada, "2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız gerek akademik birikimi gerek öğrencilerine yaklaşımı gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; 'İyilik Meleği' karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı" ifadeleri kullanıldı.

Olayın ardından sosyal medyada peş peşe tepkiler gelirken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuya ilişkin açıklama yaptı.

"KATİLİ EN AĞIR CEZAYI ALACAK, TAKİPTEYİZ"

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

"Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız."