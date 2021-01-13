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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca canlı yayında aşı oldu

Son dakika: canlı yayında aşı oldu

Sağlık Bakanı , Bilim Kurulu toplantısının ardından acil kullanım onayı verilen aşını Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte canlı yayında yaptırdı.

13.01.2021, 19:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021, 19:51

Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca açıklama yaptı. Ardından Koca ve Bilim Kurulu üyeleri tek tek aşı oldu. Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte aşı yaptıracak olan Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak" ifadelerini kullandı.Koca: "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor."

BAKAN KOCA CANLI YAYINDA AŞI OLDU

Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Bakan Koca, canlı yayında aşı oldu. İlk olarak Bakan Koca aşı yaptırırken Bilim Kurulu üyeleri ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sırasıyla aşı oldu.

"AŞIYI MUTLAKA YAPTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Koca, aşı olduktan sonra "Aşılama programının milletimize hayır getirmesini umuyorum. Bugün aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük birlikte. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en büyük yollarından biri aşı. Aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

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