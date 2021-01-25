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Bakan Koca duyurdu: 80 yaş üzeri aşılama başlıyor...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni kararı duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 80 yaş ve üzerinin aşılama faaliyetlerinin başladığını duyurdu. Bakan Koca, kararın Bilim Kurulu önerisiyle alındığını bildirdi.

25.01.2021, 12:30