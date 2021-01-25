Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerisiyle 80 yaş ve üzerinin de aşılama çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Koca, 80 yaş ve üzeri vatandaşların sağlık kuruluşlarına giderek aşılanacağını bildirdi.
Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.
Bakan Koca duyurdu: 80 yaş üzeri aşılama başlıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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