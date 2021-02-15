Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 106 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 232 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.