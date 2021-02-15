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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... 'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 106 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

15.02.2021, 20:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021, 21:01

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 106 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 232 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

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