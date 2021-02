Meltem Cumbul’un maskesi düştü! Canlı yayında fena rezil oldu

Dunning-Kruger sendromu, yani halk diliyle cahil cesareti; her şeyi bildiğini zanneden, bunu her ortamda dile getiren, yersiz bir özgüvene sahip olan insanların hal ve hareketlerine denir. Bu sendromu taşıyan insanların, aslında bilmedikleri bir şey yoktur, bilgi sahibi olmadıkları her konuya bodozlama dalıp ahkam kesmeye bayılırlar. Bu durum, aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlık ve tedavisi de var tabii.

Yıllardır entelektüel, aktivist, sözcü gibi kisvelere sahip olmamasına rağmen sosyal medyada yaptığı kuru gürültü ve boş lakırdılar ile varlığını sürdürmeye çalışan Meltem Cumbul da cahil cesareti gösterip Halk TV'de program sunmaya başlamış. Klavye başında oradan buradan bulduğu paylaşımları copy-paste yaparak kendisini entel göstermeye çalışan Cumbul'un maskesi, geçtiğimiz günlerde programı sırasında düştü. Cumbul yayında "Adalet mülkün temelidir. 'Neden adalet, devletin temelidir?' diye değişti ki..." diye sorunca ne kadar cahil olduğu ortaya çıktı.

Bu gafın üzerine partneri Nesrin Nas hemen araya girerek "Mülk, devlet demektir" diyerek Cumbul'u uyardı. Gözüne ışık tutulmuş tavşana dönen Cumbul, "Mülk, devlet demek mi yani?" diyerek kalakaldı.

Kendi ülkesine ve değerlerine saygısı olmayan, şehitlerimiz için bugüne kadar bir paylaşım dahi yapmayan ama teröristler için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü İngilizce paylaşan, cahil ve özenti Meltem dinle!

Evet, buradaki mülk, devlettir. Bu ilke Osmanlı'dan beri vardır. Yani adalet, devletin temelidir. Egemenliğin var olması için, önce devletin var olması gerekir. Hâlâ anlamadıysan, bu temel kavramları öğrenmen için sana bir sözlük almanı tavsiye ediyorum...