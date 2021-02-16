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Son dakika: vaka sayıları açıklandı! 16 Şubat Salı vaka sayıları...

Son dakika haberi... , son 24 saatte 90 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 906 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. İşte 16 Şubat Salı günlük vaka, vefat ve hasta sayısı....

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Şubat Salı vaka sayıları...
İHA

16.02.2021, 20:05 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 20:26

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 90 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 652'e yükseldi.

Toplamda 31 milyon 748 bin 965 test yapıldı. Bugün yapılan 115 bin 794 testten, 7 bin 906 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 602 bin 34 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 189 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 489 bin 624'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 201 olduğu açıklandı.

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