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Son dakika: Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

21.02.2021, 19:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021, 19:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.

Görüşmede, yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.

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