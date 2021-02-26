Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü doğum günüyle birlikte 67 yaşına girdi.

Doğum gününde İstanbul Kısıklı'daki evinde olan Başkan Erdoğan, evinden çıktığı sırada bir grup esnaf ve gazeteciyle karşılaştı.

Burada toplanan grup, Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yapılan sürpriz sonrası "Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim, daha uzun yıllar ülkemize milletimize hizmet etmeyi bize nasip etsin" dedi. Erdoğan daha sonra kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

Başkan Erdoğan 67 yaşında