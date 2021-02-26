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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Başkan Erdoğan'a sürprizi

Son dakika haberi: Cuma namazına gitmek için 'daki konutundan ayrılan Başkan 'a vatandaşlar ve gazeteciler sürpriz yaptı. Bugün 67 yaşında giren Erdoğan için pasta kesildi.

Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

26.02.2021, 14:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü doğum günüyle birlikte 67 yaşına girdi.

Doğum gününde İstanbul Kısıklı'daki evinde olan Başkan Erdoğan, evinden çıktığı sırada bir grup esnaf ve gazeteciyle karşılaştı.

Burada toplanan grup, Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yapılan sürpriz sonrası "Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim, daha uzun yıllar ülkemize milletimize hizmet etmeyi bize nasip etsin" dedi. Erdoğan daha sonra kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

Başkan Erdoğan 67 yaşında

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