Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! İşte okullarla ilgili bütün detaylar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma durumu ile ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden kapsamlı bir açıklamada bulundu.

Okulların 2 Mart itibarıyla açılacağını duyuran Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi: "Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

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