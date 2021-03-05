Askeri helikopter düştü: 11 şehit

BİNGÖL'DEN Bitlis'e gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopter Tatvan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 askerin daha yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 11'e yükseldi.



İRTİBATLARI KESİLDİ

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Tatvan'a bağlı Çekmece köyü yakınında düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu ve şehit düştüğü kaydedildi. Kazanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Tatvan'a gittiği bildirildi.





ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

KAZANIN duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilerken, yaralı askerlere de şifa temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan, şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'la da telefonda görüşerek taziyelerini iletti.



TÜRKİYE YASA BOĞULDU

11 askerin şehit olduğu kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.





FETÖCÜLERE VERDİĞİ TEPKİ UNUTULMADI

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepkiyle akıllara kazınmıştı. Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. Öte yandan Korgeneral Osman Erbaş'ın silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının kullanımında kaydedilen ilerlemede büyük pay sahibi olduğu da öğrenildi.

Metin BURMALI

Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'te düşen helikopterde şehit oldu

SON DAKİKA: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 şehit