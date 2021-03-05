Haberler Gündem MHP'li Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın habersizce yaptığı paylaşım yürekleri burktu

MHP'li Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın habersizce yaptığı paylaşım yürekleri burktu

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın 11 şehidimizin olduğu Bitlis'te düşen askeri helikopter ile ilgili yaptığı paylaşım yürekleri burktu. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş paylaşımı yaptığı sırada 11 şehidimizin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğundan habersizdi.

05.03.2021, 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021, 10:29