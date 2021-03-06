Gençlerden Pehlivan’a hayırlı olsun ziyareti

Pehlivan, kendisine çerçeveli bir Türk bayrağı hediye eden gençlerle yakından ilgilendi ve sorunlarını dinleyip sohbet etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son bulan ziyaretin ardından Aydın Pehlivan, "Gençlerimizin her zaman yanındayız, sorunlarını dinleyip çözüm bulma konusunda tüm gücümüzle çalışacağız. Gençlerimize bu değerli hediye ve ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Mermerli Mahallesi gençleri ise, "Cumhur ittifakı Menemen Belediye Başkan Vekili Sayın Aydın Pehlivan'ı Mermerli Mahallesi gençliği olarak ziyaret ettik. Nasıl 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın yanında olduysak bundan sonra da Cumhur İttifakı'nın hep yanında olacağız. Biz birlikte güçlüyüz. Şanlı Türk bayrağımızı Menemen Belediyesi burçlarından indirmeyeceğiz. Her daim Mermerli Mahallesi gençliği olarak Cumhur İttifakı'nın yanındayız" açıklamasını yaptı.