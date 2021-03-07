FETÖ’nün altın jenerasyon planı deşifre edildi

Türkiye'de darbe girişiminin ardından kalan üyeleriyle hala yapılanmaya çalışan FETÖ'nün 'Altın Jenerasyon' planı da yapılan çalışmayla deşifre edildi. Örgütün, çeşitli davalarda tutuklanan, yargılanan ya da hüküm giyen polis, hakim, savcı, asker ve diğer bürokratların ailelerini ABD'ye götürmek için özel bir organizasyon kurulduğu ortaya çıktı. Bu organizasyonun ABD'deki ayaklarının Hakan Şükür, eski polis şefi Emre Uslu ve Ahmet Sait Kavurmacı olduğu belirlendi. Bu 3 isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda davaların açıldığı öğrenilirken, MİT ve istihbarat birimleri de bu organizasyonun Türkiye'de halen deşifre olmamış ciddi destekçilerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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SAHTE KCK OPERASYONU

Türkiye'de organizasyonla ilgili görevlendirilen kişinin ise Amerika'da yetişmiş, daha sonra çeşitli illerde İstihbarat Şube Müdürlükleri yapmış ve sahte KCK adı altında operasyon başlatan Özgür Nikbay olduğu öğrenildi. Defalarca yakalanıp serbest bırakılan Nikbay'ın, FETÖ'ye ait hücre evinde yakalanarak tutuklandıktan sonra bu gizli yapılanmadaki görevini eşi Çamay Nikbay'a devrettiği de ortaya çıktı. Çamay Nikbay, FETÖ'cü birkaç aileyi gönderdikten sonra Amerika'da rahat hareket edebilmek için kendisi de bu organizasyonla 3 çocuğu ile birlikte Amerika'ya kaçtı. Organizasyonun yurt dışına kaçırmaya çalıştığı sıradaki isimlerin ise eski Mersin İstihbarat Müdürü firari Ali İhsan Kaya'nın eşi ve çocukları ile eski İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli Başkomiser Kurtuluş Kaya'nın ailesi olduğu ortaya çıktı.

■ FATİH ŞENDİL