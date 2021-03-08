Erdoğan: Kadına şiddetin karşısında duracağız

Kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddet ile ayrımcılığın bir insanlık suçu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Aile ve toplum yapımızın temel direği olan kadınlarımızın eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak için kadınıyla erkeğiyle millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyeceğimizi vurgulayan Başkan Erdoğan mesajında, "Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri hayata geçirdik. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsan Hakları Eylem Planımızda da kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verdik. Aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar tebrik ediyor, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.