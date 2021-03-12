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Haberler Gündem Ayda bebeğin annesinin ismi Manisa’da yaşayacak

Ayda bebeğin annesinin ismi ’da yaşayacak

Ayda bebeğin annesinin ismi Manisa’da yaşayacak

12.3.2021

"YEŞİL ve çevreci kampüs" oluşturma çabalarını sürdüren Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bu çerçevede, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 'nde 20 adet çınar fidanı toprakla buluşturdu.

Gerçekleştirilen etkinlikte, 30 Ekim İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin annesi merhum Fidan Gezgin Kesgin anısına da çınar fidanı dikildi. Rektör Ahmet Ataç, "Bugün burada farkındalık oluşturmak ve üniversitemizden mezun merhum öğrencimiz Fidan Kesgin Gezgin hatırasını yaşatmak için bulunuyoruz. Onun anısına ekimini gerçekleştirdiğimiz bu fidanla geleceğe umut yeşertmek istiyoruz" dedi.

■ NERMİN UÇTU

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