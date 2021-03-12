Love Erdoğan kampanyası büyüyor

Türkiye'nin dört bir yanından ABD'deki FETÖ'nin karalama kampanyasına cevap gelmeye devam ediyor. New York Times Meydanı'ndaki bazı reklam panolarına FETÖ mensubu grup tarafından verilen 'Stop Erdoğan' ilanına bir tepki de İzmir'den geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin talimatı ile il merkezi ve 30 ilçeye `Love Erdoğan´ resimleri ve afişleri yerleştirildi. Başkan Sürekli İzmir olarak "Liderimizin arkasındayız" diyerek destek verdiklerini belirtti.

'GURUR DUYUYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Sürekli "Biz, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların yanında olmasından dolayı gurur duyuyoruz. 'Love Erdoğan' ilanıyla kendisini her yerde destekleyeceğiz. Sonuna kadar arkasındayız'dedi. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli 'Türkiyeyi asla ve asla bölemezler. İzmir'den, 'Love Eroğan' diyerek karşılarındayız. Cumhurbaşkanımızla bütünüz. Başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz ve yanındayız" şeklinde konuştu.





'TOPYEKÜN KARŞISINDAYIZ'

Aydın Koçarlı'da da AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatıyla ilçedeki çeşitli noktalara 'Love Erdoğan' yazılı pankartlar asıldı. Başkan Kaplan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bu çirkin hareket, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Milleti'ne yapılmış bir hakarettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yapılan bu çirkin hareketin millet olarak topyekün karşısındayız. FETÖ'nün ABD'deki çirkin kampanyasına karşı tek yüreğiz. Milletimizi bu tür kampanyalarla bölme girişimlerine karşı dün olduğu gibi bu günde cevabımız net-tir. Millet olarak her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız ve yanında olma-ya da devam edeceğiz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL / İHSAN KARATAŞ