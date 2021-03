‘Şehitlerimizin bedellerini ödetiyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgü-tü PKK tarafından şehit edi-len 13 vatandaştan Astsubay Çavuş Semih Özbey'in baba-sı Gürsel Özbey, annesi Sadi-ye Özbey ve kardeşleri ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da hazır bulundu. Görüşmede Başkan Erdoğan baba Gürsel Özbey'e, "Şehit-lerimizin makamı belli. Dola-yısıyla onlarla ancak iftihar edilir. Üzgünüz ama bedel-lerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yar-dımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun" dedi. BABA Gürsel Özbey'de kendileriyle yakınen ilgile-nen Başkan Erdoğan'a teşek-kür ederek, "Biz, şehit ailesi olarak devletimizden mem-nunuz, devletimiz bizi hiç-bir zaman yalnız bırakmadı. İnşallah birlik ve beraberliği-miz bozulmaz" diye konuştu



YANIMIZDA OLDULAR

ANNE Sadiye Özbey de evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Anneyle babanın içindeki yara çok başka bir şey. Rabbim şahadet şerbetini içirmeyi nasip etmiş ona ama her anne ve baba için tarif edilemez bir acı. Evladımla her zaman gurur duydum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Milletvekilimiz Öznur hanımdan Allah razı olsun her zaman yanımızda oldular" diye konuştu.





'SAĞLIK ALANINDA DESTAN YAZDIK'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadelenin birinci yı-lında, "Sağlık alanında destan yazdık" mesajını paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yeni-lerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği grafikte, "Korona virüs operasyon merkezi devreye alındı, Bilim kurulu kuruldu. Dünyadaki ilk örneklerden biri olan 2019-nCOv hastalık rehberi yayımlandı. Yerli tanı kitlere geliş-tirildi. Filyasyon ve izolasyon takip sistemi kuruldu. Hayat eve sığar (HES) uygulaması devreye alındı. 18 ayrı aşı çalışmasıyla Dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduk. 25 yeni hastane binası ve 11 ek hastane binası hiz-mete alındı. Çok kısa süre içerisinde yerli solunum cihazının seri üretimine geçildi. Yurtdışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldı. Hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşı-mıza 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldı" gibi bilgilere yer verildi.