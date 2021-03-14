Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 392 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

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