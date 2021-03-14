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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

14.03.2021, 19:33 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021, 19:42

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

GÜNLÜK VAKA

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 392 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

DÜNÜN RAKAMLARI

Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka tablosunu açıkladı! 13 Mart 2021 Kovid-19 tablosu İşte kırmızı şehrin mavi köyü! Tek bir vaka dahi görülmedi İzmir için uyardı: Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek

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