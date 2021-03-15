Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İZMİR'DE SON DURUM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 6 Mart-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise , Samsun 458,53, Sinop 345,56 ve Giresun 296,84 olarak sıralandı.

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Haftalık verilere göre Siirt, Şırnak,Hakkari, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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