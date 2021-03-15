Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 858'i semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti.



Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 552'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 894 bin 893'e yükseldi.





BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 893 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 716 bin 969'aa yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 425 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VAKA SAYISI 14 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 852'si semptomatik olmak üzere 13 bin 378 yeni vaka tespit edilmişti.

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