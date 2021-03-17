CHP’li başkandan korsan başdanışman!

İzmir'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın eşini belediyede "Onursal Koordinatör" yapmasının ardından bir skandal da Çeşme Belediyesi'nde patladı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kanun gereği ilçe belediye başkanlarının 'danışman' kadrosu bulunmamasına rağmen çocukluk arkadaşı olan işadamı Levent Veryeri'yi "başdanışman" ilan etti. Kendisi de inşaat sektöründe faaliyet gösteren işadamı Veryeri'nin Oran'a imar konularında 'danışmanlık' yaptığı kaydedildi. Yeni Asır'ın görüştüğü belediye yetkilileri, Veryeri'nin ücret almadan gönüllü görev yaptığını söyledi.

İMAR ONDAN SORULUYOR

Sosyal medyadaki 6 Kasım 2019'daki bir paylaşımında Veryeri için "Başdanışmanım" ifadesini kullanan Oran'ın, gidemediği resmi toplantılara kendisini temsilen 'danışman' sıfatıyla Levent Veryeri'yi gönderdiği de ortaya çıktı. Geçtiğimiz 14 Ekim'de İzmir Ticaret Odası'nda Ege Turizm Planı- Turizm Projesi için oluşturulan 'Planlama ve Proje Çalışma Grubu'nun toplantısına Veryeri'nin bu sıfatla katıldığı belirlendi. Veryeri'nin Başkan Oran'ın belediyeye gelmediği günlerde bile çalışmalarını başkanlık katında sürdürdüğü, hatta belediyede imar konularıyla ilgili Levent Veryeri'nin onayı olmadan hiçbir işlem yapılmadığı öne sürülüyor.

Çeşme gibi imar ve gayrimenkul rantının çok büyük olduğu bir ilçede hiçbir resmi sıfatı olmayan ve üstelik de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir işadamına böyle bir yetki verilmesi tepki çekti. Bu arada Veryeri'nin Başkan Oran'la birlikte CHP İlçe Kongresi'nde il delegesi seçildiği kaydedildi.

ERHAN GÜLENÇ