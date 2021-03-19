‘Vatan için ayağım gözüm değil canım feda’

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Özcan Aslan, 1992 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda tim komutanı olarak görev yapıyordu. Aslan ve silah arkadaşları, Ağustos'un 26'sında Şeyh Ömer Dağı'na doğru operasyon için yola koyuldular. Gazi Özcan Aslan'ın da görevli olduğu Jandarma Komando Taburları, bölgede bulunan karakolların etrafında sürekli operasyon yaparak koruma sağlıyorlardı. O operasyonların birinde Aslan, teröristlerce konulan mayına bastı ve bir ayağı ile bir gözünü kaybetti. Şu an 52 yaşında olan Gazi Aslan, evli ve bir kız çocuk babası. Aslen Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Aslan, ilk, orta ve lise eğitiminden sonra 1988'de Ankara Jandarma Astsubay Sınıf okulundan mezun oldu. İlk görev yeri Hatay Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı olan Aslan, daha sonra Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı bünyesinde açılan Komando kursuna katıldı ve dereceyle Foça'da göreve çağırıldı. Kahraman Aslan, buradan gönüllü olarak Kayseri Hava İndirme ve Eğirdir Komando ihtisas kurslarına katıldı ve yine derece ile bitirdi. 1991'de Siirt'in Eruh ilçesi 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na tim komutanı olarak tayin edildiğini söyleyen Aslan, "1992 Ağustos ayında bölgedeki operasyonlar sırasında mayına basarak yaralandım. Ayağımı ve gözümü kaybettim. 1993 itibariyle terörle mücadele mağduru olarak emekli oldum. Eşimin memleketi olan Muğla'nın Dalaman ilçesine yerleştim. 1997'den itibaren Dalaman Havalimanı'nda özel bir şirkette ise başladım ve halen çalışıyorum" dedi.

'EN ÖNDE BEN GİTTİM'

Kahraman Aslan, mayına bastığı günü ise şöyle anlattı: "O yıllarda PKK eylemlerini çok arttırmıştı. Sık sık bölgede bulunan Jandarma Karakollarına baskın düzenleyerek büyük zayiatlar verdirtiyorlardı. Benimde görevli olduğum Taburlar, bölgedeki karakolların etrafında sürekli operasyon yaparak koruma sağlıyorduk. O gün yine aynı şekilde Milan Jandarma Karakolu etrafında operasyondaydık. Bölgeye önceden gelmiş olan teröristler bizi fark edip ilerleme güzergahına tuzaklamışlar. Ben hem erler zarar görmesin diye ve en kıdemli tim komutanı olarak önden ilerlerken mayına bastım. Beni kurtarmaya gelen habercim ve diğer arkadaşlarda patlayan ikinci mayın ve çıkan çatışmada yaralandık."





'VATAN DIŞINDA HİÇBİR KAYGIMIZ OLMADI'

O yıllarda birçok TSK mensubu personelin canla başla terörle mücadele ettiklerini belirten Aslan, "Canı kanı pahasına tüm arkadaşlarım ve benim hiçbir zaman vatanımız dışında bir kaygımız olmadı. Şimdi olsa yine aynı şekilde cansiperane göreve gideriz" dedi. Kendisinin katıldığı operasyonlarda şehit olan devreleri de olduğunu söyleyen Aslan, şunları söyledi: "Daha görev yerime ulaşmadan konakladığım Diyarbakır Özel Harekat komutanlığında görevli iki devremizin şehit olduktan sonra naaşlarını helikopterden kucağımızda indirdik. Zordu tabi ki. En çok da aileler için. Ama biz yine de vatan sağolsun diyerek ölümüne ilkemizi savunduk."





'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE LİDER

GAZİ Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Özcan Aslan, "Şehit arkadaşlarıma rahmet, gazi arkadaşlarıma sağlıklı bir ömür dilerim. Türkiye, terörle mücadelede çok yol aldı. Gerek bölgede görev yapan personelin profesyonelleşmesi gerekse savunma sanayii ve teknolojimizin gelişmesi ve devlet büyüklerimizin almış olduğu yerinde karalar neticesinde şu an terörle mücadele konusunda dünyanın en iyi ülkesiyiz" diye konuştu.

Ferdi YAVUZ