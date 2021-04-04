Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 4 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 1508 yeni hasta belirlendi, 185 kişi hayatını kaybetti.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 23 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 674 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99'a yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 311 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

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Koronavirüs vaka haritasında son durum ne?

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