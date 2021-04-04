Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."
65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021
65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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