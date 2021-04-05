Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili ilk karar! Hakları iptal edildi

Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili ilk karar verildi. Lojman ve koruma hakları iptal edildi...

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı kaydedildi.

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