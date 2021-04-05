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Haberler Gündem Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili ilk karar! Hakları iptal edildi

Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili ilk karar! Hakları iptal edildi

Son dakika haberi.. Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili ilk karar verildi. Lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili ilk karar! Hakları iptal edildi

05.04.2021, 15:01

Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili ilk karar verildi. Lojman ve koruma hakları iptal edildi...

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı kaydedildi.

İletişim Başkanı Altun'dan skandal bildiriye tepki: Hukuk önünde hesap verecekler Yargıtay'dan 104 amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez

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