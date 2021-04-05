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Haberler Gündem Yargıtay'dan 104 amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez

'dan 104 amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez

Başkanlığından Montrö bildirisine net cevap geldi. Yapılan açıklamada "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu. Yargıtay'dan yapılan açıklamada ayrıca, '' devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Yargıtay'dan 104 amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez

05.04.2021, 11:11

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığı vurgulandı.

Demokratik hukuk düzeninin korunmasının yargı kurumlarının en temel görevi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir."

'BİLDİRİ' SORUŞTURMASINDA 10 EMEKLİ AMİRAL GÖZALTINA ALINDI, 4'Ü İFADEYE ÇAĞRILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin hazırladığı bildiriyle ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 şüphelinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Skandal bildiri sonrası harekete geçildi! 10 şüpheli gözaltına alındı

Yazılı açıklamada, 4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında 104 emekli amiral tarafından yayımlandığı belirtilen 'Montrö bildirisi' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
4 Nisan 2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirildiği kaydedildi. Bunun üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05 Nisan 2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına, gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama, el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama, el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verildiği bildirildi.

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