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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Uzman Çavuş Ahmet Akdal, Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ve Er Tevfik Yasin Keser'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

09.04.2021, 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021, 12:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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