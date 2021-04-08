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Haberler İzmir Başkan Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Başkan Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Başkan , şehit Cumhuriyet Savcısı 'ın anne ve babasını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Başkan Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

08.04.2021, 16:20

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ın yanı sıra "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.

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