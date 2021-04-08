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Başkan Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

08.04.2021, 16:20