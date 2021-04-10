Twitter’dan terör yandaşlarına mavi tik, milli hesaplara sansür! Turkuvaz Medya markalarına ambargo

Sosyal medya platformu Twitter yerli ve milli hesaplara ambargo uygulamaya devam ediyor. Terör yandaşlarına güvenilir hesap onayı anlamına gelen "Mavi Tik" veren Twitter , aralarında Yeni Asır Gazetesi'nin de bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu markalarının hesaplarını kapattı.

Twitter; Türkiye düşmanı ve terör örgütü yandaşlarının yuvası olmayı sürdürüyor.

Söz konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7 bin 341 hesabı kapatan Twitter şimdi de yeni bir operasyona başladı.

Terör örgütlerini koruyan Twitter FETÖ ve PKK sempatizanı, muhalif hesaplara "güvenilir hesap" anlamına gelen "Mavi Tik" verdi.

Yerli ve milli olan Turkuvaz Medya'nın markalarından; Anews, Fikriyat ve Yeni Asır gazetesinin hesaplarını ise kapatarak açıkça operasyon yaptı.

Yapılan bu ayrımcılık gözler önüne serilirken Twitter'ın bu ambargoyu daha ne kadar sürdüreceği merak konusu.





SANAL ORTAMDA DA BİR ARAYA GELDİLER

ABD'de FETÖ lehine algı operasyonları yaparak siyasal mağduriyet yaratma çabası içerisinde olan Enes Kanter ile Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey yakın zaman önce sanal ortamda da bir araya gelerek paylaşımda bulundu.

TERÖR YANDAŞLARI BOY GÖSTERİYOR

Milli hesapları kapatan Twitter, platformda boy gösteren terör örgütü yandaşları ve kanun kaçağı Türkiye düşmanlarının faaliyetlerine ise göz yumuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarını oradan yönlendirmesine izin verdiği yetmediği gibi bir de hesaplarına mavi tik sağlıyor.









