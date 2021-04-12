Darbe imalı bildiri yayınlayan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tartışılan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan emekli amiraller gece yarısı bildirisinin yayınlandığı tarih ve saatiyle ilgili soruya net bir yanıt vermedi. Bildirideki tartışmalı ifadeler konusunda da Amiral Ergün Mengi tarafından son düzenlemenin yapıldığı belirtildi.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan ve "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya gelmişti.

10 emekli amiral ise geçen hafta pazartesi gözaltına alınmıştı. 14 emekli amiralin tutuklanması istemiyle sevk edildiği açıklandı.

4 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.