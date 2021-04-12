Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 41 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 891 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 2548'i semptomatik olmak üzere 50 bin 678 yeni vaka tespit edilmişti.

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