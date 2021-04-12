  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika... 'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 41 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Nisan koronavirüs tablosu

12.04.2021, 23:19 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021, 23:27

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 41 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 891 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 2548'i semptomatik olmak üzere 50 bin 678 yeni vaka tespit edilmişti.

Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 12 Nisan koronavirüs tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.