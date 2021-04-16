Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 16 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 56 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 56 bin 510 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi. Toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

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