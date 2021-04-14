Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 413 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 18 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte 14 Nisan günlük koronavirüs tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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