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Haberler Gündem CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu

'li 'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine

Son dakika haberi… Başkan ’a yönelik tehditte bulunan hakkında başsavcılığa tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu

21.04.2021, 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021, 14:13

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, 'tehdit' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"SONU MENDERES'E BENZEMESİN"

CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın "Menderes" göndermeli tehdidine ise "Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in gibi olabileceğini söylüyor. Bre ahlaksız biz bu yola kefenimizle çıktık." sözleriyle yanıt verdi.

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