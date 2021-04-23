Kripto dünyasında vurgun şoku!

ÖNCE erişim sıkıntısı yaşanan, ardından ulaşılamaz hale gelen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla ortadan kayboldu.

Özer'in önceki gün İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı tespit edildi. MAĞDUR olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi. Öte yandan Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

TARİHİN EN BÜYÜK MİKTARI

KRİPTO para alım satım platformu Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer, önce Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların siteyi kullanamayacakları "Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır" ifadesi ile duyuruldu.

FARUK Fatih Özer, dün öğleden sonra Thodex'in Twitter hesabından bir açıklama yaparak yurt dışına kaçtığı iddialarını yalanladı. Özer, "Bir kısım kullanıcıların doğru verilerine ulaşamadığı tespit edilmiştir ancak 391 bin kişiyi yaklaşık 2 milyar dolar zarara uğratarak kaçtığım iddiaları asılsızdır" ifadesini kullandı. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, dün itibarıyla kripto para borsası Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koydu.



"EGE BÖLGESİNDE DE ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR"

Avukat Oğuz Evren Kılıç, İzmir, Denizli ve kandırıyorlar" Manisa'da çok mağdur olduğunu söyledi. Kılıç, "Ülkenin birçok yerinden başvurular devam ediyor. Önce savcılıklara suç duyurusunda bulunacaklar. Ardından da 11 bin 300 TL altında olan meblağlar için tüketici hakem heyetlerine, üstündeki meblağlar için tüketici mahkemelerine başvurulacak" dedi. "Mağdurlar paralarını geri alabilecek mi? sorusunu da yanıtlayan Avukat Kılıç, sürecin yıllarca devam edebileceğini söyledi. Dünyada henüz kripto paralarla ilgili yasal düzenleme yapan bir ülke olmadığını da dile getiren Kılıç, "Türkiye bu konuda örnek olabilir. Kontrol ve teşvik düzenlemeleri ile devletin istifade edebileceği bir alan yaratılabilir" dedi.



REKLAMLARINDA 8 ÜNLÜ ROL ALDI

Şirket düzenlediği kampanyaların dikkat çekmesi için ünlü isimlerle çalıştı. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim, Thodex için objektif karşısına geçti. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

PORSCHE ÇEKİLİŞİ VE DOGECOİN VAADİ

Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklaması, yatırımcılar diğer borsalardan bu platforma taşıdı. Öte yandan şirketin kurulduğu dönemde adını duyurmuk için çekilişle Porsche verdiği de ortaya çıktı.



"ÖRDEK GİBİ AVLANDIK!"

İSMİNİN açıklanmasını istemeyen bir mağdur ise bu durumun tamamen kendi hataları olduğunu söyledi. Aşırı para kazanma hırsına kapıldıklarını söyleyen mağdur, "Ahmet'in parasını Mehmet'e verip, Mehmet'in parasını da başka yatırımcılardan aldığı paralarla ödeyerek vurgun yaptı. Birçok kişi de salak durumuna düşmemek için söylemiyor. Benim 145 bin liram gitti. Hepimizi ördek gibi avladı" dedi.



TİTAN'IN MUCİDİ YENİ ASIR'A KONUŞTU:

"Kumarhane taktiği ile kandırıyorlar"

YILLAR önce Titan Saadet Zinciri ile 16 bin kişiyi dolandırdığı iddiası ile 10 yıl cezaevinde kalan Kenan Şeranoğlu, Thodex vurgununu Yeni Asır'a değerlendirdi. Şeranoğlu, şunları söyledi: "Bazı siteler, Bitcoin'lerin yatırılması halinde belirli periyotlarda katlanarak artacağını vaat ediyor. İstanbul'da vurgun yapan şirket çok. Mağdurlar başta tatlı tatlı kazandı, ama daha çok kazanma hırsı ile toptan kaybettiler. Kumarhane yöntemiyle, kullanıcıları ellerinde hiçbir şey kalmayana kadar para yatırmaya yöneltiyorlar. Sonunda tüm para, siber suçluya kalıyor."

■ KAZIM YÖRÜKCE ■ FATİH ŞENDİL