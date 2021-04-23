  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi

vurgununda flaş gelişme! hakkında kırmızı bülten talebi

Son dakika... Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kamu oyunun gündemine oturan iki milyar dolarlık “” vurgunuyla ilgili operasyon düzenledi. “” şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli sekiz ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde aramalar sürerken; 62 şüpheli gözaltına alındı. kurucusu hakkında kırmızı bülten talebine ait evraklar bakanlığa iletildi

Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi

23.04.2021, 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021, 12:17

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

DOKÜMANLARA EL KONULDU

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

BELGELER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YOLLANDI

Ayrıca, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Kırmızı bülten talebi için savcılık evrağı İçişleri Bakanlığı'na yollandı. Arnavutluk'ta tutuklanmasının istemi için belgeler ise Dışişleri Bakanlığı'na yollandı.

8 ilde Thodex operasyonu Türkiye Thodex vurgununu konuşuyor! Sahibi Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kayıplara karıştı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.