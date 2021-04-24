Büyük vurgun büyük kaçış!

KRİPTO para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar değerindeki kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçmasının ardından, kripto para yatırımcıları arasında büyük panik yaşanıyor.

48 SAATTE YÜZDE 40

THODEX vurgununu Yeni Asır'a değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Tüm dünya basınında bile ilk sıralarda yer alan büyük vurgun 60'ından fazlası altına, diğer yatırımcılar da dövize kaydı. Kalan yatırımcılar ise yüzde 50'nin üzerinde kaybı olduğu içind kripto para borsasından çıkamıyor" dedi. Mağdur olan kişilere sosyal medya hesaplarından ulaşılarak pazarlık yapıldığını belirten Memiş, mağdur olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Memiş, "Sistem değiştikçe, tarih değiştikçe dolandırıcılık hadiseleri değişiyor. Artık dijital bir çağdayız, dolandırıcılık hikayeleri de sanal ortamda sonrası, kripto para dünyasından son 48 saatte yüzde 40 oranında kaçış var. Kripto para dünyasından kaçan yatırımcıların da yüzde oluyor. İkinci kez mağdur olmamak için sizi bu tarz şirketler tarafından aradığını iddia eden kişilere, kimlik bilgilerinizi veya banka hesap bilgilerinizi kesinlikle vermeyin" dedi.

ŞİKAYETLER BİR HAFTADA YÜZDE BİN 161 ARTTI

THODEX'İN kurucusu Fatih Özer'in yurt dışına kaçışının ardından platformda yatırımı bulunan 400 bine yakın kullanıcının endişeli bekleyişiyse devam ediyor. Şikayetvar'ın Türkiye'de en fazla merak edilen markaları sıraladığı Trend 100 listesine göre Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde bin 161'e yükseldi.

ÇOK SAYIDA DAVA BAŞVURUSU VAR

AVUKAT Mustafa Kurtuluş, kendisine çok kısa sürede çok sayıda Thodex mağdurunun başvurduğunu söyledi. Kurtuluş, "Bize şu ana kadar müracaat eden 40-45 kişi var. Yüzbinlerce lirayı bulan bedeller söz konusu" dedi. Kurtuluş, "Acilen bir düzenleme yapılmadığı sürece bu tür olaylar artacaktır" diye konuştu. Kurtuluş "Daha önce de benzer bir olay yaşadık. Bu da Çiftlik Bank vakasına dönebilir" dedi.

'VARIMI YOĞUMU YATIRDIM AİLEMİN HABERİ BİLE YOK'

ŞİKAYETVAR'DA Thodex'le ilgili yer alan şikayetlerden bazıları şöyle:

■ "Allah'tan reva mı, 1 yıldır çalışmıyorum. Varımı yoğumu Thodex firmasına güvendim, yatırdım. Şu an ailemin bile haberi yok. Tek maksadım biraz para kazanıp ailemi rahat ettirmekti. Şu garibana çok mu gördünüz? 24 saattir yemeden içmeden kesildim. Durumum hiç iyi değil. Psikolojim altüst oldu. Bir ocağın sönmesine sebep olmak üzeresiniz. Lütfen yardımcı olun yalvarıyorum."

■ "Thodex borsasına giriş yapılamıyor, paramız içeride kaldı, mağdur olduk. Gerekli açıklama da yok. Anlaşma için kapandı diyor, bakımda diyor tutarsızlıklar var, açıklama bekliyoruz, mağduruz. Devletten ya da yetkililerden açıklama bekliyoruz. Açılsın artık şu site paramızı çekelim."

■ "Thodex ne zaman açılacak çok mağdur olduk. Tüm varlığımızı bir gecede aldı götürdü. Yıllardır üyeyim, güvenimiz sarsılıyor haberleri izledikçe. Umut verici bir açıklama da yapılmadı, ne zamana kadar böyle devam edecek. Ortaklık var, anlaşma var diye açıklama yaptı ama kiminle onu da bilmiyoruz."

■ "Thodex CEO'su neden bir açıklama yapmıyor. Bu kadar insanı neden mağdur ediyorlar, 4-5 gün bakım nedir ya dalga mı geçiyorsunuz bu kadar insanla. Millet gece gündüz uyumayıp yatırım yapıyor 5 günde ne kadar zarara soktunuz bizi."

■ "Thodex erişimi kısıtladı, plansız bakım süresi koydu... Ofislerinde çalışan kalmadığı telefonlara ulaşım olmadığı söz konusudur... Hesabıma erişemiyorum. İnternette battı kaçtı gibi bilgiler dolaşıyor... Gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Lütfen sesimiz olun."

FENOMEN ESLEM'LE GÜNÜNÜ GÜN ETMİŞ

FARUK Fatih Özer'in bir dönem sosyal medya fenomeni Eslem ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gerçek ismi Eslem Sena Nur olan fenomen Eslem ile Faruk Fatih Özer'in kıskançlık nedeniyle ilişkilerini noktaladığı öğrenildi. İkilinin birlikte eğlendikleri anlara ilişkin videolar ortaya çıkarken konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eslem, "Çok zeki bir çocuktu ve ailece zenginlerdi. Ancak çok kıskançtı. O yüzden ayrıldık" dedi.

KRİPTO PARADA HER ŞEYİNİ KAYBEDİNCE CANINA KIYDI

İSTANBUL Kağıthane'de tüm parasını kripto paraya yatıran emlakçı, başına tek el ateş ederek intihar etti. Olay, önceki gün Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçı Caner Ünal (50) sahip olduğu daireyi satarak parasını da kripto paraya yatırdı. Olay günü işyerine gelen Ünal, bilgisayarının başına oturarak borsaya bakmaya başladı. Büyük zarar ettiğini gören Ünal, ruhsatsız tabancasını çıkararak başına başına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Ünal kurtarılamadı.

■ ŞENOL KANTÜRK ■ FATİH ŞENDİL