Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Uzman isim tarih verdi

Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca'nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu Milliyet'e değerlendirdi.

Milliyet'in haberine göre,iki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı. Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını kaydeden Odabaş, "Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz. Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor" dedi. Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığını belirten Odabaş, "tam kapanma" tedbiri olasılığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı da söylemişti; 'İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler' diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum. Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın. Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi."

Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Türkiye'de her gün 350 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek şunları söyledi:

"10 günde 3500 kişi. Vakalarımız, 50-59 bin bandına kaydı. Hükümet de bireyler de salgınla mücadelede önlemleri güçlendirerek almak zorunda. Yoksa virüs bizi yenecek. Bu bir savaş. Sürekli mutasyona uğruyor, bize karşı silah geliştiriyor. Biz hep aynı yöntemle gidersek onun gücüne karşılık veremeyiz.

Tam kapanma noktasında hükümetimiz bu kararı aldığı noktada, vatandaş olarak da tam kapanma önlemlerine evimizde de uymamız gerekiyor. Uymadığımız taktirde ne olacak? 14 gün içerisinde evdeki bireyler farklı zamanlarda enfekte olacak, açılma olduğunda evlerde halen enfeksiyonu geçiren bireyler olacak. Onlar açıldığında tekrar hastalık alevlenecek."

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