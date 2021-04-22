Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 22 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi. Tabloda vaka sayısı tekrardan 50 bin seviyelerine gerilerken koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısındaki artış dikkat çekti.

GÜNLÜK TABLO

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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