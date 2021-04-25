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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı! 25 Nisan virüs tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı! 25 Nisan virüs tablosu

25.04.2021, 19:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021, 19:40

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı. 25 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2801'i semptomatik olmak üzere toplam 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 347 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 78'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 51 bin 236 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 590 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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